Adalet Bakanı Gül: "Hepimizin ortak vicdanına hitap eden olayların soruşturma veya davalarını, tarafsız yargıyı yıpratma kampanyasına dönüştürme...
AA / İsmail Özdemir - Haberler | Güncel
Adalet Bakanı Gül: "Hepimizin ortak vicdanına hitap eden olayların soruşturma veya davalarını, tarafsız yargıyı yıpratma kampanyasına dönüştürme girişimlerini kabul etmeyiz.
Adalet Bakanı Gül: "Hepimizin ortak vicdanına hitap eden olayların soruşturma veya davalarını, tarafsız yargıyı yıpratma kampanyasına dönüştürme girişimlerini kabul etmeyiz."
AA / İsmail Özdemir - Son Dakika Haberleri