Adalet Bakanı Gül: "Halk sağlığını tehdit eden davranışlar suçtur"
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Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Twitter, Güncel

Adalet Bakanı Gül: "Halk sağlığını tehdit eden davranışlar suçtur"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, karantina kararına uymamanın ceza kanununa göre suç olduğunu belirtti.

17.03.2020 13:12 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:12
Adalet Bakanı Gül:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, karantina kararına uymamanın ceza kanununa göre suç olduğunu belirtti.

Gül, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, herkesin iyiliği için resmi makamların önerdiği tedbirlere titizlikle uyulması gerektiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Karantinaya uymamak gibi halk sağlığını tehdit eden davranışlar Ceza Kanunumuza göre suçtur. Ceza korkusuyla değil, çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği için lütfen azami dikkat."

Kaynak: AA

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Manşet

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