Adalet Bakanı Gül Halı Dokudu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, seçim bölgesi Gaziantep'te tezgahın başına geçerek halı dokudu.

Bakan Gül, 24 Haziran seçimlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bakan Gül, bu kapsamda halı üretiminin başkenti olarak değerlendirilen Gaziantep'te Öz Kaplan Halı fabrikasını ziyaret etti. Ziyarette halı üretiminin ülke ve kent ekonomisine katkıları hakkında Öz Kaplan Halı Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Kaplan'dan bilgi alan Bakan Gül, sektörün gelişmesi için gayret göstereceklerini ifade etti. Gaziantepli halıcıların başarısının her türlü övgüye değer olduğunu ifade eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, tesiste incelemelerde bulurdu. Öz Kaplan Halı üretim tesislerini modern bulduğunu belirten Bakan Gül, tezgahlardan birisinin başına geçerek halı dokudu. Gaziantepli halıcılarla gurur duyduklarını vurgulayan Bakan Gül, başarının devam etmesi için hükümet olarak gerekli her türlü desteği vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Bakan Gül'e halıcılık sektörünün çalışmaları hakkında bilgi veren Abidin Kaplan, "Dünyanın halısı şehrimizde dokunuyor. 130'a yakın ülkeye ihracat yapıyoruz. Gaziantep'te halı sektörü ve yan sektörlerle birlikte binlerce insan geçimini bu sektörden sağlıyor. Gaziantep'in halının başkenti unvanını korumak için bizler de kendi aramızda güç birliği yaptık. İhracatımızı arttırmak için gerekli her türlü çabayı gösteriyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde bizim halılarımız kullanılıyor. Ülkelerin kültürlerine yönelik özel üretimler gerçekleştiriyoruz. Gaziantep halıcılığın şifrelerini çözdüğü için bugün Türkiye ekonomisine büyük katkılar sağlıyor" dedi. - GAZİANTEP