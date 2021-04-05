Adalet Bakanı Gül: "Hakimlik savcılık staj süresini 2 yıl olarak belirledik"
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Adalet Bakanı Gül: "Hakimlik savcılık staj süresini 2 yıl olarak belirledik"

Anadolu Ajansı / Ahmet Alican Koç - Haberler | Güncel

Adli Yargı ve İdari Yargı Hazırlık Eğitimleri açılış töreni Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün salona gelişi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adli Yargı ve İdari Yargı Hazırlık Eğitimleri'nin açılış töreninde konuştu.

Adli Yargı ve İdari Yargı Hazırlık Eğitimleri açılış töreni

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün salona gelişi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adli Yargı ve İdari Yargı Hazırlık Eğitimleri'nin açılış töreninde konuştu. (2)

Adalet Bakanı Gül: 'Hakimlik savcılık staj süresini 2 yıl olarak belirledik'
Adalet Bakanı Gül: 'Hakimlik savcılık staj süresini 2 yıl olarak belirledik'
Adalet Bakanı Gül: 'Hakimlik savcılık staj süresini 2 yıl olarak belirledik'
Adalet Bakanı Gül: 'Hakimlik savcılık staj süresini 2 yıl olarak belirledik'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alican Koç

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