Adalet Bakanı Gül: "Hakim, yargı mensubu önündeki dosyaya bakacak, vatandaşın, avukatın kılığına...

Adalet Bakanı Gül: "Hakim, yargı mensubu önündeki dosyaya bakacak, vatandaşın, avukatın kılığına...

Adalet Bakanı Gül: "Hakim, yargı mensubu önündeki dosyaya bakacak, vatandaşın, avukatın kılığına kıyafetine değil... Bunlar eski alışkanlıklar.

Adalet Bakanı Gül:

Adalet Bakanı Gül: "Hakim, yargı mensubu önündeki dosyaya bakacak, vatandaşın, avukatın kılığına kıyafetine değil... Bunlar eski alışkanlıklar."

Kaynak: AA
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