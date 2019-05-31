Adalet Bakanı Gül: "Hakim, yargı mensubu önündeki dosyaya bakacak, vatandaşın, avukatın kılığına...
Adalet Bakanı Gül: "Hakim, yargı mensubu önündeki dosyaya bakacak, vatandaşın, avukatın kılığına kıyafetine değil... Bunlar eski alışkanlıklar.
Adalet Bakanı Gül: "Hakim, yargı mensubu önündeki dosyaya bakacak, vatandaşın, avukatın kılığına kıyafetine değil... Bunlar eski alışkanlıklar."
Kaynak: AA
AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: Seçim tartışmasını öyle bitireceğiz ki, kimsenin sesi soluğu çıkmayacak