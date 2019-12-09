Adalet Bakanı Gül: "Hak ve özgürlüklerin daha da geliştirilmesi için yeni bir İnsan Hakları Eylem...
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Adalet Bakanı Gül: "Hak ve özgürlüklerin daha da geliştirilmesi için yeni bir İnsan Hakları Eylem...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması İSTANBUL - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı'nın Uygulanmasını ve Raporlanmasını Destekleme Projesi'nin açılış toplantısına katıldı.

09.12.2019 10:39 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:43
Adalet Bakanı Gül:

Adalet Bakanı 'ün konuşması İSTANBUL - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Dışişleri Bakanı , İnsan Hakları Eylem Planı'nın Uygulanmasını ve Raporlanmasını Destekleme Projesi'nin açılış toplantısına katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Adalet Bakanı Gül: "Hak ve özgürlüklerin daha da geliştirilmesi için yeni bir İnsan Hakları Eylem...
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