Adalet Bakanı Gül: "(Hablemitoğlu cinayeti) Yargı büyük bir titizlikle çalışmasını sürdürmekte...
Adalet Bakanı Gül: "(Hablemitoğlu cinayeti) Yargı büyük bir titizlikle çalışmasını sürdürmekte bizler de gerekli temaslarımızı yaparak tüm gayretleri ortaya koymaktayız."
19.12.2019 11:38 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:38
Adalet Bakanı Gül: "(Hablemitoğlu cinayeti) Yargı büyük bir titizlikle çalışmasını sürdürmekte bizler de gerekli temaslarımızı yaparak tüm gayretleri ortaya koymaktayız."
Kaynak: AA