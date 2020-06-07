Adalet Bakanı Gül, Güney Kıbrıs'ta camiye Bizans bayrağı asılmasını kınadı Açıklaması
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Adalet Bakanı Gül, Güney Kıbrıs'ta camiye Bizans bayrağı asılmasını kınadı Açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Güney Kıbrıs'ta camiye Bizans bayrağı asılmasını kınadı.

Adalet Bakanı Gül, Güney Kıbrıs'ta camiye Bizans bayrağı asılmasını kınadı Açıklaması
07.06.2020 19:17 | Son Güncelleme: 07.06.2020 19:17

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Güney Kıbrıs'ta camiye Bizans bayrağı asılmasını kınadı.

Gül, Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:

"Bir hafta içinde önce Limasol, sonra Larnaka'da iki camiye düzenlenen alçakça saldırıları şiddetle kınıyorum. Rum yönetimini, bu provokatif eylemlerin tekrarlanmaması için acilen önlem almaya, failleri yakalayıp hukuki işlemleri yapmaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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