Adalet Bakanı Gül: "Geçen yıl gelen 176 bin 380 ihbar dosyasından 119 bin 636'sında savcılık...
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Adalet Bakanı Gül: "Geçen yıl gelen 176 bin 380 ihbar dosyasından 119 bin 636'sında savcılık...

Adalet Bakanı Gül: "Geçen yıl gelen 176 bin 380 ihbar dosyasından 119 bin 636'sında savcılık makamı, 'soyut ve mesnetsiz iddia' nedeniyle soruşturmaya yer olmadığına karar vermiştir.

10.01.2020 10:44 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:44
Adalet Bakanı Gül:

Adalet Bakanı Gül: "Geçen yıl gelen 176 bin 380 ihbar dosyasından 119 bin 636'sında savcılık makamı, 'soyut ve mesnetsiz iddia' nedeniyle soruşturmaya yer olmadığına karar vermiştir."

Kaynak: AA
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