Adalet Bakanı Gül: "Geçen yıl gelen 176 bin 380 ihbar dosyasından 119 bin 636'sında savcılık...
Adalet Bakanı Gül: "Geçen yıl gelen 176 bin 380 ihbar dosyasından 119 bin 636'sında savcılık makamı, 'soyut ve mesnetsiz iddia' nedeniyle soruşturmaya yer olmadığına karar vermiştir.
10.01.2020 10:44 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:44
Adalet Bakanı Gül: "Geçen yıl gelen 176 bin 380 ihbar dosyasından 119 bin 636'sında savcılık makamı, 'soyut ve mesnetsiz iddia' nedeniyle soruşturmaya yer olmadığına karar vermiştir."
Kaynak: AA