Adalet Bakanı Gül Gaziantep'te şehit ailesini ziyaret etti
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Adalet Bakanı Gül Gaziantep'te şehit ailesini ziyaret etti

Adalet Bakanı Gül Gaziantep'te şehit ailesini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, geçen yıl İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Selim Nergiz'in Gaziantep'teki ailesini ziyaret etti.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, geçen yıl İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Selim Nergiz'in Gaziantep'teki ailesini ziyaret etti.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar'ın çeşitli hastalıklar nedeniyle vefat eden 88 yaşındaki babası Hüseyin Tayyar'ın cenazesine katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Gül, şehit Nergiz'in Nurdağı ilçesinde yaşayan ailesine ziyaret gerçekleştirdi.

Burada aileye başsağlığı dileklerini ileten Gül, aile bireyleriyle yakından ilgilendi.

Ziyarette şehit için dua okunurken, Bakan Gül'e, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile diğer yetkililer de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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