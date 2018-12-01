Adalet Bakanı Gül Gaziantep'te
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te taziye ziyaretleri gerçekleştirdi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te taziye ziyaretleri gerçekleştirdi.
Gül, geçtiğimiz günlerde ağabeyi Ali Kocaaslan'ı kaybeden Karkamış Belediye Başkanı Nuh Kocaaslan'ı ziyaret etti. Kocaaslan ailesine başsağlığı dileklerini ileten Gül, merhum için dua okudu.
Gül, ardından halası Asiye Aslan'ı kaybeden Nizip Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan'ı ziyaret etti.
Bakan Gül, daha sonra Sivas'tan Gaziantep Valiliğine atanan Davut Gül'ü makamında ziyaret etti.