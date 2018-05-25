Adalet Bakanı Gül, Gaziantep'te

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, beraberindeki milletvekili adaylarıyla geldiği Gaziantep'te sevgi gösterileriyle karşılandı.

AK Parti'nin Ankara'da yapılan aday tanıtımının ardından kente gelen Bakan Gül ve diğer adaylar, Gaziantep Havalimanı VİP Salonu önünde kalabalık bir partili grubu tarafından karşılandı.

Çiçeklerle karşılanan milletvekili adayları, partililerle tek tek tokalaşıp tebrikleri kabul etti.

Gül ve beraberindekiler, daha sonra AK Parti Gaziantep il teşkilatına geçerek basına kapalı olarak partililerle görüştü.