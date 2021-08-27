Adalet Bakanı Gül, Gaziantep Adli Tıp Grup Başkanlığının açılışını gerçekleştirdi
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Adalet Bakanı Gül, Gaziantep Adli Tıp Grup Başkanlığının açılışını gerçekleştirdi

Adalet Bakanı Gül, Gaziantep Adli Tıp Grup Başkanlığının açılışını gerçekleştirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yapımı tamamlanan Gaziantep Adli Tıp Grup Başkanlığının açılışını gerçekleştirdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yapımı tamamlanan Gaziantep Adli Tıp Grup Başkanlığının açılışını gerçekleştirdi. Açılış sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Gül, Gaziantep Adli Tıp Grup Başkanlığının Gaziantep'e ve çevre illere hizmet vereceğini söyledi.

Bir dizi ziyaret için Gaziantep'e gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 1 Haziran itibariyle yapımı tamamlanarak faaliyete başlayan Gaziantep Adli Tıp Grup Başkanlığının açılışını gerçekleştirdi. 33 personeliyle toksikoloji, kimya, DNA ve kimlik tespiti gibi süreçlerin hızlı bir şekilde tetkiklerinin yapılacağı Gaziantep Adli Tıp Grup Başkanlığı, Gaziantep'e ve çevre illere hizmet verecek.

"Bugün itibariyle 10'uncu Adli Tıp Grup Başkanlığımızın açılışını gerçekleştirmiş olduk"

Gaziantep Adli Tıp Grup Başkanlığının yapımı için yaklaşık 15 milyon TL harcandığını belirten Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bugün itibariyle 10'uncu Adli Tıp Grup Başkanlığımızın açılışını gerçekleştirmiş olduk. Böylelikle Gaziantepimizde toksikoloji, kimya ve biyoloji anlamında tüm tetkikler yapılabilecek. Yine DNA örnekleri, olay yerindeki incelemelere ilişkin kimlik tespiti gibi tüm süreçler Gaziantep Adli Tıp Grup Başkanlığımızda yapılabilecek. Hem Gaziantep'teki bu tür taleplere ilişkin incelemeler başka şehirlerde yapılmasına gerek kalmayacak hem de civar illere de hizmet verebilecek. Yaklaşık 15 milyon TL'lik yatırım yapıldı. Ben Gaziantep Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Adli Tıp Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Adli Tıp adalete tecelli anlamında önemli bir kurumdur"

Adli Tıp'ın yargının hakikate ulaşması anlamında önemli bir kurum olduğunu sözlerine ekleyen Bakan Gül, "Adli Tıp adalete tecelli anlamında önemli bir kurumdur. Adli Tıp; bağımsız ve adaletin tecellisi konusunda bilirkişilik kurumudur. Bu çerçevede de yine zamanında gecikmeksizin bu süreçlerin tamamlanması yargıya da hizmet ediyor, fayda sağlıyor. Umarız bu dönemde de İnsan Hakları Eylem Planlamasından birisi de buydu. Bugün bunlardan biri gerçekleştirmiş oluyoruz. Yargılamada bu tür incelemeler; kimlik tespiti, toksikoloji, suça konu unsurun analizinin yapılması çok önemli. Erken bir şekilde yapılması da çok önemli. Hakikate ve adalete erken ulaşmak bakımından bu tür merkezleri çok önemsiyoruz. Geç olmadan adaletin tecellisi bakımından tüm çalışan arkadaşlarımızın hassasiyetle devam edeceğine inanıyoruz. Yargı teşkilatımız için, Gaziantepimiz için hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Açılışa Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekilleri ve protokol üyeleri katıldı. - GAZİANTEP

Adalet Bakanı Gül, Gaziantep Adli Tıp Grup Başkanlığının açılışını gerçekleştirdi
Adalet Bakanı Gül, Gaziantep Adli Tıp Grup Başkanlığının açılışını gerçekleştirdi
Adalet Bakanı Gül, Gaziantep Adli Tıp Grup Başkanlığının açılışını gerçekleştirdi
Adalet Bakanı Gül, Gaziantep Adli Tıp Grup Başkanlığının açılışını gerçekleştirdi
Adalet Bakanı Gül, Gaziantep Adli Tıp Grup Başkanlığının açılışını gerçekleştirdi
Adalet Bakanı Gül, Gaziantep Adli Tıp Grup Başkanlığının açılışını gerçekleştirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Adalet Bakanı Gül, Gaziantep Adli Tıp Grup Başkanlığının açılışını gerçekleştirdi - Haberler
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