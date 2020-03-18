Adalet Bakanı Gül: "Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayıyla ilgili... Adalet Bakanı Gül: "Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayıyla ilgili olarak hukuk gerekeni yapacaktır.

Adalet Bakanı Gül: "Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayıyla ilgili olarak hukuk gerekeni yapacaktır." Kaynak: AA