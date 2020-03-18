Adalet Bakanı Gül: "Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayıyla ilgili...
Adalet Bakanı Gül: "Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayıyla ilgili olarak hukuk gerekeni yapacaktır.
18.03.2020 00:18 | Son Güncelleme: 18.03.2020 00:18
Adalet Bakanı Gül: "Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayıyla ilgili olarak hukuk gerekeni yapacaktır."
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA