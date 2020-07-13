Adalet Bakanı Gül: "FETÖ ile mücadelenin taşıyıcı kolonu yargıdır"
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Üsküdar Belediyesi, Marmara Üniversitesi ve 15 Temmuz Derneği ortaklığında hazırlanan IV. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu'nda konuştu.
13.07.2020 15:36 | Son Güncelleme: 13.07.2020 15:44
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Üsküdar Belediyesi, Marmara Üniversitesi ve 15 Temmuz Derneği ortaklığında hazırlanan IV. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu'nda konuştu.
Kaynak: AA