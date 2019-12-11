Adalet Bakanı Gül: "FETÖ ile mücadelede asla rehavete yer yoktur"
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Adalet Bakanı Gül: "FETÖ ile mücadelede asla rehavete yer yoktur"

TBMM Genel Kurulunda, Adalet Bakanlığı, Yargıtay, Danıştay, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ile bağlı kurumların bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

11.12.2019 23:58 | Son Güncelleme: 12.12.2019 00:05

TBMM Genel Kurulunda, , , Danıştay, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ile bağlı kurumların bütçelerinin görüşmeleri sürüyor. Genel kuruldaki görüşmelere katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bir konuşma yaptı. (4)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Adalet Bakanı Gül: "FETÖ ile mücadelede asla rehavete yer yoktur"
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