Adalet Bakanı Gül, ETSO Meclis Başkanı Özakalın ailesinin nikah şahidi oldu - Haberler
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Adalet Bakanı Gül, ETSO Meclis Başkanı Özakalın ailesinin nikah şahidi oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Adalet Bakanı Gül, ETSO Meclis Başkanı Özakalın ailesinin nikah şahidi oldu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in kıydığını nikahta şahit oldu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in kıydığını nikahta şahit oldu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gezi ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Erzurum'da Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Saim Özakal'ın oğlunun nikah törenine katıldı.

Polat Palandöken Hotel'de gerçekleşen Betül Öztaşkın, Batuhan Özakal'ın nikah törenine katıldı. Bakan Gül'ün şahit olduğu törende çiftlerin nikahını Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen kıydı.

Bakan Abdulhamit Gül, Özakal'ın çiftine mutluluklar diledikten sonra salondan ayrıldı. - ERZURUM

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