Adalet Bakanı Gül, esnaf ziyaretinde bulundu

Adalet Bakanı Gül, esnaf ziyaretinde bulundu

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün esnafla sohbet etmesi Bakan Gül'ün vatandaşlarla fotoğraf çekimi Bakan Gül'ün AK Parti çadırını ziyareti İSTANBUL - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Güngören Köyiçi Merkez Mahallesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün esnafla sohbet etmesi
Bakan Gül'ün vatandaşlarla fotoğraf çekimi
Bakan Gül'ün AK Parti çadırını ziyareti İSTANBUL - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Güngören Köyiçi Merkez Mahallesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Adalet Bakanı Gül, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çekildi.

Kaynak: AA
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