Adalet Bakanı Gül, Ermeni Kilisesi'ne yapılan saldırıyı kınadı Açıklaması Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kuzguncuk'taki Ermeni Kilisesi'ne yapılan saldırıyı kınadı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kuzguncuk'taki Ermeni Kilisesi'ne yapılan saldırıyı kınadı.

Bakan Gül, Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:

"Kuzguncuk'ta Ermeni Kilisesi'ne yapılan saldırıyı kınıyorum. Başkalarının kutsallarına saygı, en temel değerlerimizden biridir. Hukuk devletinde bu türlü eylemler asla kabul edilemez."

Kaynak: AA