Adalet Bakanı Gül: "Ekonomik büyümeyi, kalkınmayı, refahı ve istikrarı sürekli kılmak ancak adil ve şeffaf bir hukuk devletinde mümkündür."
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Adalet Bakanı Gül: "Ekonomik büyümeyi, kalkınmayı, refahı ve istikrarı sürekli kılmak ancak adil ve şeffaf bir hukuk devletinde mümkündür."

10.11.2020 11:41 | Son Güncelleme: 10.11.2020 11:45
Adalet Bakanı Gül:

Adalet Bakanı Gül: "Ekonomik büyümeyi, kalkınmayı, refahı ve istikrarı sürekli kılmak ancak adil ve şeffaf bir hukuk devletinde mümkündür.

Adalet Bakanı Gül: "Ekonomik büyümeyi, kalkınmayı, refahı ve istikrarı sürekli kılmak ancak adil ve şeffaf bir hukuk devletinde mümkündür."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kılıç

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