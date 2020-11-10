Adalet Bakanı Gül: "Ekonomik büyümeyi, kalkınmayı, refahı ve istikrarı sürekli kılmak ancak adil ve şeffaf bir hukuk devletinde mümkündür."
10.11.2020 11:41 | Son Güncelleme: 10.11.2020 11:45
Adalet Bakanı Gül: "Ekonomik büyümeyi, kalkınmayı, refahı ve istikrarı sürekli kılmak ancak adil ve şeffaf bir hukuk devletinde mümkündür.
Adalet Bakanı Gül: "Ekonomik büyümeyi, kalkınmayı, refahı ve istikrarı sürekli kılmak ancak adil ve şeffaf bir hukuk devletinde mümkündür."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kılıç