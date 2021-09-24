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Adalet Bakanı Gül, Edirne'de hükümlülerin restore ettiği kule kapıları inceledi

AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Adalet Bakanı Gül, Edirne'de hükümlülerin restore ettiği kule kapıları inceledi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu mimari restorasyon iş kolundaki hükümlülerin restore ettiği kışla giriş kapısı kulelerini inceledi.

EDİRNE (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu mimari restorasyon iş kolundaki hükümlülerin restore ettiği kışla giriş kapısı kulelerini inceledi.

Bakan Gül, Sultan II. Mahmut tarafından Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusu için 1827'de inşa ettirdiği, günümüzde ise Edirne Kapalı Cezaevi olarak kullanılan tarihi yapının, kule kapılarında incelemede bulundu.

Hükümlüler tarafından restore edilen alanlar hakkında Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak'tan bilgi alan Gül, mimari restorasyon iş kolundaki hükümlüleri tarihi eserlerin restorasyonuna katkıda bulunmaları nedeniyle tebrik etti.

Hükümlülerin kültürel çalışmalara katkı sunduklarını ifade eden Bakan Gül, "Daha öne yakinen takip ettiğimiz projeydi, biz de yerinde gördük. Tarihi bir eseri kendi özgün haliyle kültürel kimliğini koruyarak, burada bir restorasyon yapıldı. Açık cezaevindeki hükümlüler tarihe, kültüre, medeniyete katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadılar. Tarihimize, kültürümüze önemli bir eseri böylece restore ettiler." dedi.

Restorasyon çalışmalarının yaklaşık 2 yıl sürdüğünü anımsatan Bakan Gül, 20 hükümlünün yanı sıra infaz koruma memurları, personel ve valiliğin de destek verdiği projenin çok güzel ve anlamlı olduğunu belirtti.

Bakan Gül, daha sonra Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret etti.

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri
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