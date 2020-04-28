Adalet Bakanı Gül: "Duruşmaların ertelendiği tarih 15 Haziran'a kadar uzatılmıştır"
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün toplantının yapıldığı alana gelmesi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşmaıs ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gündeme ilişkin bakanlıkta açıklamalarda bulundu.
28.04.2020 14:46 | Son Güncelleme: 28.04.2020 14:52
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün toplantının yapıldığı alana gelmesi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşmaıs ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gündeme ilişkin bakanlıkta açıklamalarda bulundu. (1)
Adalet Bakanı Gül: "Duruşmaların ertelendiği tarih 15 Haziran'a kadar uzatılmıştır."
Kaynak: AA