Adalet Bakanı Gül: "Duruşmaların ertelendiği tarih 15 Haziran'a kadar uzatılmıştır"
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Adalet Bakanı Gül: "Duruşmaların ertelendiği tarih 15 Haziran'a kadar uzatılmıştır"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün toplantının yapıldığı alana gelmesi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşmaıs ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gündeme ilişkin bakanlıkta açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Gül: 'Duruşmaların ertelendiği tarih 15 Haziran'a kadar uzatılmıştır'
28.04.2020 14:46 | Son Güncelleme: 28.04.2020 14:52

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün toplantının yapıldığı alana gelmesi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşmaıs ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gündeme ilişkin bakanlıkta açıklamalarda bulundu. (1)

Adalet Bakanı Gül: "Duruşmaların ertelendiği tarih 15 Haziran'a kadar uzatılmıştır."

Adalet Bakanı Gül: 'Duruşmaların ertelendiği tarih 15 Haziran'a kadar uzatılmıştır'

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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