Adalet Bakanı Gül, Diyarbakır'da

DİYARBAKIR (Habermetre) - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi.

Gül, ilk olarak hakim ve savcılarla bir araya gelerek bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası Adli Tıp Binası'nın açılış törenine geçen Gül yaptığı konuşmada adli tıp çalışmalarının maddi gerçeğin ortaya çıkmasında çok önemli bir evre, aşama olduğunu söyledi.

Adaletin tecelli etmesi için delillerin ortaya konması, bu delillerin değerlendirilmesi suçun ve faillerin ortaya çıkması noktasında Adli Tıp Kurumları'nın çok önemli bir misyon görevi icra ettiğini vurgulayan Gül, şöyle konuştu:

"Diyarbakır'ımızda farklı farklı yerlerde hastanelerin belli bölümlerinde bu hizmetlerin yapılması hem Diyarbakırlı vatandaşlarımıza eziyet oluyordu hem de adli hizmetler bakımından da işlerin gecikmesine sebebiyet veriyordu. Keza bazı laboratuvarların burada bulunmaması sebebiyle farklı illerden bu konuda destek alıyordu. Bu da hem Diyarbakır'daki adliye hizmetlerinin gecikmesine hem de vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet veriyordu. Bugün bu binanın açılışı ile bunun içinde sadece bina değil, laboratuvarların, personellerin de bu anlamda istihdamı ile Diyarbakır'ımız adli hizmetler anlamında çok önemli bir çıtayı yükseltecektir. "

Vali Münir Karaloğlu ise yaptığı konuşmada Adli Tıp Kurumu'nun adalet teşkilatının görünmez kahramanlarından olduğunu söyledi.

Bu hizmet binalarının açılması hem içerisinde hizmet sunan çalışanlara hem de buradan hizmet alacak vatandaşlara saygının ifadesi olduğunu dile getiren Karaloğlu, yeni hizmet binasının suçluların hızlı bir şekilde ortaya çıkarılması ve adaletin hızlanmasına katkı sunması temennisinde bulundu.

Açılış töreni sonrası Gül ve Karaloğlu, İslam'ın 5. Harem-i Şerifi olan Ulu Cami önünde vatandaşlarla çay eşliğinde sohbet etti.

Gül'ün öğleden sonraki durağı ise Valilik İçkale Kabul Makamı oldu. Valilik şeref defterini imzalayan Gül, Vali Münir Karaloğlu ile görüşme gerçekleştirdi.

Gül'ün, Diyarbakır temasları gençlerle buluşmayla son bulacak.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet