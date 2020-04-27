Adalet Bakanı Gül: "Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş'ın Cuma hutbesinde naklettiği dini hükümler...
Adalet Bakanı Gül: "Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş'ın Cuma hutbesinde naklettiği dini hükümler nedeniyle Ankara Barosu'nun rahatsızlığını ifade eden ve yer yer haddi zorlayan açıklamasını esefle karşılıyorum".
27.04.2020 14:08 | Son Güncelleme: 27.04.2020 14:08
Adalet Bakanı Gül: "Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş'ın Cuma hutbesinde naklettiği dini hükümler nedeniyle Ankara Barosu'nun rahatsızlığını ifade eden ve yer yer haddi zorlayan açıklamasını esefle karşılıyorum". - ANKARA
Kaynak: İHA