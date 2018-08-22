Adalet Bakanı Gül'den Yunansitan'a 'İltica Hakkı' Tepkisi

Yunanistan'ın FETÖ'cülere iltica hakkı tanımasına ilişkin açıklamada bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Evrensel hukuka ve demokratik değerlere inanan hiçbir kişi veya yönetimin, Yunanistan yargısının teröristleri bağrına basan kararlarını kabul etmesi mümkün değildir" dedi.