Adalet Bakanı Gül'den Ysk'ya Yapılan Eleştirilere Sert Cevap

Bir dizi ziyaret için Gaziantep'te bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, muhalefet kanadından YSK'ya karşı yapılan eleştirilere cevap verdi.

Gaziantep'te çeşitli temaslarda bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. YSK'ya yapılan eleştirilere sert tepki gösteren Bakan Gül, herkesin bu karara saygı duyması gerektiğini belirterek, "23 Haziran'da kararı İstanbul seçmeni verecektir" dedi.

"YSK'nın kararına saygı duymak gerekir"

Özellikle muhalefet kanadından YSK'ya yapılan eleştirilere tepki gösteren Bakan Gül, "Yüksek Seçim kurulu ülkemizdeki yüksek mahkemelerden biridir. YSK'da saygın hukukçular vardır. Yüksek Seçim Kurulu kararını beğenebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz, eleştirebilirsiniz ancak bu karara saygı duymak hukuk devletinin gereğidir. Elbette eleştiriler olabilir ama bu eleştirilerin YSK'nın saygın üyelerini hedef gösterecek şekilde, isimlerini soy isimlerini söyleyerek, bir itibar cellatlığına dönüştüremezsiniz. İsimlerini okuyarak yüksek mahkeme üyelerini tahkir etmek gibi davranışlar asla kabul edilemez. Bir muhalefetin üslubuna asla yakışmayan bir tavırdır. Bu üslup yüksek mahkeme üyelerini alçaltmaz tam tersine o üslubu kullanan kişileri alçaltır" ifadelerini kullandı.

YSK'nın verdiği kararı beğenmeyenlerin aşırı tepki verdiğini vurgulayan Bakan Gül, "Karar vermeden önce YSK'ya saygı duyanlar karar verildikten sonra kendi işlerine gelmeyince saygıyı duymuyorlar. Böyle bir şey olamaz. Karar isteğiniz doğrultusunda da olsa tersine de olsa bir hukuk devletinde siyasetçiye düşen karara saygı duymaktır. Dolayısıyla YSK üyelerini hedef gösteren, töhmet altında bırakan bu tür açıklamaları, bu tür tavırları asla kabul edemeyiz. Bu bir siyasetçiye yakışan bir tavır değildir" ifadelerine yer verdi.

YSK'nın süreç sonlanana kadar mazbatayı milletin hakemliğine verdiğini aktaran Bakan Gül, "YSK kimseden mazbata almadı. Mazbatayı milletin hakemliğine vermiştir. Bundan sonra kararı İstanbul halkı verecektir. İstanbul seçimini hangi karar verirse saygı duymak gerekir. Elbette bu şehrin yerel yönetimlerin yönetecek olan bir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilecektir. O yüzden bu konuda daha özverili ve sorumlu davranılmalı. Türkiye'nin anayasasına, hukukuna uygun olan tavır budur" şeklinde konuştu.

Bakan Gül, 31 Mart seçimlerine yönelik genel bir değerlendirmede de bulunarak, Gaziantep ve Türkiye'de Cumhur İttifakı ile önemli bir başarı elde edildiğini vurgulayarak, "Cumhur ittifakı ile çıktığımız bu yolda milletimiz ile büyük bir kaynaşma içerisinde güzel bir sonuç aldık. Bu başarıda teşkilatlarımızın çok büyük bir alın teri var. Gece gündüz çalıştılar. Ulaşmadığımız hiçbir yer kalmadı. Gaziantep'te bize oy veren güvenen bütün hemşehrilerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki görev Gaziantep'in duyduğu bu güvene layıkıyla çalışmaktır. Gaziantep seçimlerinde AK Parti değil Gaziantep kazanmıştır" diye konuştu.

Konuşmasının devamında Türkiye'nin seçim sürecini geride bıraktığını ve artık top yekün bir kalkınmaya yöneleceklerini de anımsatan Bakan Gül, 5 yıllık süreçte yatırımın ön planda olacağını aktardı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA