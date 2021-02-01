Adalet Bakanı Gül'den yeni anayasa paylaşımı Açıklaması
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Adalet Bakanı Gül'den yeni anayasa paylaşımı Açıklaması

01.02.2021 22:15 | Son Güncelleme: 01.02.2021 22:20
Adalet Bakanı Gül'den yeni anayasa paylaşımı Açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni anayasa vurgusu hepimiz için heyecan verici bir müjdedir.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni anayasa vurgusu hepimiz için heyecan verici bir müjdedir." ifadesini kullandı.

Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası açıklamasındaki, yeni anayasa ile ilgili bölümü Twitter hesabından paylaştı.

Abdulhamit Gül, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni anayasa vurgusu hepimiz için heyecan verici bir müjdedir. Hukuk reformumuzun temel hedeflerinden biri olan yeni, sivil ve demokratik bir anayasayı hayata geçirmek, geleceğimize, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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