Adalet Bakanı Gül'den yaşamını yitiren adliye çalışanının ailesine taziye ziyareti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adalet Bakanı Gül'den yaşamını yitiren adliye çalışanının ailesine taziye ziyareti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Nizip Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi katibi Mustafa Aytekin'in Gaziantep'teki ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

11.09.2020 16:49 | Son Güncelleme: 11.09.2020 17:02

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Nizip Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi katibi Mustafa Aytekin'in Gaziantep'teki ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Bakan Gül, Ankara'da yapılan bir sınava girdikten sonra Gaziantep'e doğru seyir halindeyken 6 Eylül Pazar günü Gölbaşı ilçesi yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Aytekin'in Beşyüzevler Mahallesi'ndeki ailesini ziyaret etti.

Başsağlığı dileğinde bulunan ve dua eden Gül, daha sonra aile fertleriyle de sohbet etti.

Adalet Bakanı Gül'den yaşamını yitiren adliye çalışanının ailesine taziye ziyareti

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Angela Merkel Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Erol Evgin Barış Falay Metin Özülkü Çağatay Ulusoy
Spor Can Bartu Tamer Tuna Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Daha Fazla Türk Eylül Samsun Fransa
Şu an buradasınız: Adalet Bakanı Gül'den yaşamını yitiren adliye çalışanının ailesine taziye ziyareti - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.9.2020 17:02:17. #1.15#
title