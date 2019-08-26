Adalet Bakanı Gül'den Yargı Reformu açıklaması
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Güven veren ve erişilebilir adalet" sloganıyla Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Güven veren ve erişilebilir adalet" sloganıyla hazırlanan 9 amaç, 63 hedef ve 256 faaliyetin bulunduğu Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin "Bütün Türkiye'nin metni" olduğunu belirtti.
26.08.2019 12:15
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni yasama yılına ertelenen Yargı Reformu Strateji Belgesi için "devletin millete bir sözü ve taahhüdü." olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ve Adalet Bakanlığınca hazırlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi için ilk adım TBMM'nin açılmasıyla atılacak. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com