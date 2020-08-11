Adalet Bakanı Gül'den Türk Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek Açıklaması
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Adalet Bakanı Gül'den Türk Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek Açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlık merkez teşkilatta görevli yargı mensupları ve personelle Türk Kızılayı iş birliğinde başlatılan kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Adalet Bakanı Gül'den Türk Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek Açıklaması
11.08.2020 12:53 | Son Güncelleme: 11.08.2020 12:56

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlık merkez teşkilatta görevli yargı mensupları ve personelle Türk Kızılayı iş birliğinde başlatılan kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Bakanlık ana binası bahçesinde oluşturulan platformda, Adalet Bakanlığı personelinin katılımıyla kan bağışları alınmaya başlandı.

Kampanya kapsamında kan bağışında bulunan Adalet Bakanı Gül, Kovid-19 nedeniyle stoklarda yaşanan sıkıntının giderilmesi için tüm vatandaşlara bağışta bulunma çağrısı yaptı.

Bakanlık olarak verilecek desteğin kampanyaya önemli katkı sağlaması temennisinde bulunan Bakan Gül, "Koronavirüsle mücadele ederken kan bağışlarında ciddi anlamda azalma oldu. Kızılayımızın da çağrıları ile çok duyarlı vatandaşlarımız kan bağışlayarak stoklara çok büyük destek verdiler. Bizler de bu konuda Adalet Bakanlığı ve tüm personelimiz olarak özellikle koronavirüsle mücadele ile birlikte kan bağışına destek verdik." dedi.

Kampanyaya tüm adliyeler de destek verecek

Gül, tüm adliyelerde ve Adalet Bakanlığına bağlı diğer kurumlarda da kampanyanın yaygınlaştırılacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Türk Kızılayımıza ve tüm insanlığa katkıda bulunmak üzere kampanyanın 81 ilde tüm adliyelerde de uygulanmasını planlıyoruz. Kızılay her zaman can, hayat vermiştir. Bu ülkede çok büyük hizmetleri olmuştur. Kurtuluş Savaşı'ndan, Milli Mücadele'den bugüne kadar her alanda milletimizin yanında olmuştur. Bizim de kan vererek, can vererek destek vermemiz çok anlamlı. Tüm çalışma arkadaşlarıma gösterdikleri duyarlılıktan ötürü çok teşekkür ediyorum. Bu bağışlara sahip çıktılar."

Bağış yapan herkese ve Türk Kızılayına teşekkür eden Gül, kendisinin de fırsat buldukça kan bağışında bulunduğunu ifade etti.

Bakan Gül, daha sonra Türk Kızılayının çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı, kan bağışında bulunan personelle sohbet etti.

Türk Kızılayı Genel Müdürü İbrahim Altan da "Sayın bakanımıza müteşekkiriz, her yıl kampanyamızı destekliyorlar. Desteklerini 81 ildeki tüm teşkilata yaymaları da ayrıca bizim için büyük önem taşıyor. Tüm teşkilata desteklerinden dolayı teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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