Adalet Bakanı Gül'den, 'Sivillere ceza muafiyeti' açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:

"Burada yapılan düzenleme sadece 15 Temmuz ve 16 Temmuz'daki darbe girişiminin püskürtülmesi ile ilgili söz konusudur"

"Ne öncesi ne sonrası asla kapsam içerisinde değildir"

"Görevliler için düzenlenmiş ifadenin başına siviller için getirilerek düzenleme yapılmıştır"