Adalet Bakanı Gül'den Sivas Kongresi mesajı Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adalet Bakanı Gül'den Sivas Kongresi mesajı Açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Topraklarımızdan verecek çakıl taşımız, 'Mavi Vatan'dan verecek bir damla suyumuz yoktur.

Adalet Bakanı Gül'den Sivas Kongresi mesajı Açıklaması
04.09.2020 14:49 | Son Güncelleme: 04.09.2020 14:53

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Topraklarımızdan verecek çakıl taşımız, 'Mavi Vatan'dan verecek bir damla suyumuz yoktur." ifadesini kullandı.

Gül, mesajında, Sivas Kongresi'nde "Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez" diyerek istiklal iradesini ilan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını minnetle andığını belirttti.

Adalet Bakanı Gül, "Bugün de aynı iradeyle, topraklarımızdan verecek çakıl taşımız, 'Mavi Vatan'dan verecek bir damla suyumuz yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Angela Merkel Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Fatma Girik Demet Akalın Okan Bayülgen
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Mauricio Lemos Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Çağla Demir Osman Çilenti Kurtuluş Yurt Uşşaki Tarikatı
Şu an buradasınız: Adalet Bakanı Gül'den Sivas Kongresi mesajı Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.9.2020 14:57:05. #1.15#
title