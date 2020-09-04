Adalet Bakanı Gül'den Sivas Kongresi mesajı Açıklaması Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Topraklarımızdan verecek çakıl taşımız, 'Mavi Vatan'dan verecek bir damla suyumuz yoktur.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Topraklarımızdan verecek çakıl taşımız, 'Mavi Vatan'dan verecek bir damla suyumuz yoktur." ifadesini kullandı.

Gül, mesajında, Sivas Kongresi'nde "Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez" diyerek istiklal iradesini ilan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını minnetle andığını belirttti.

Adalet Bakanı Gül, "Bugün de aynı iradeyle, topraklarımızdan verecek çakıl taşımız, 'Mavi Vatan'dan verecek bir damla suyumuz yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA