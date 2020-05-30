Adalet Bakanı Gül'den şehit polis memuru için başsağlığı mesajı Açıklaması
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Adalet Bakanı Gül'den şehit polis memuru için başsağlığı mesajı Açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Diyarbakır'da uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Atakan Arslan için taziye mesajı yayımladı.

Adalet Bakanı Gül'den şehit polis memuru için başsağlığı mesajı Açıklaması
30.05.2020 20:09 | Son Güncelleme: 30.05.2020 20:09

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Diyarbakır'da uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Atakan Arslan için taziye mesajı yayımladı.

Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır'da görevi başında şehit olan polis memuru Atakan Arslan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabrı cemil diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Arslan, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde saat 15.00 sularında kimlik kontrolü için durdurulan 3 kişiden birisinin tabancayla ateş etmesi sonucu yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olmuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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