Adalet Bakanı Gül'den şehit ailesine taziye ziyareti- GAZİANTEP
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Adalet Bakanı Gül'den şehit ailesine taziye ziyareti- GAZİANTEP

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görevli olduğu mevzide dengesini kaybederek düşüp şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ümit Çıkın'ın ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

29.08.2020 19:04 | Son Güncelleme: 29.08.2020 19:09

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görevli olduğu mevzide dengesini kaybederek düşüp şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ümit Çıkın'ın ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Şehit Ümit Çıkın'ın cenaze törenine katılan Bakan Gül, Çıkın ailesinin merkez Şehinbey ilçesi Beybahçe Mahallesi'ndeki evini de ziyaret etti.

Burada aileye başsağlığı dileklerini ileten Gül, şehidin babası Ahmet, annesi Safiye, ağabeyi İbrahim ve diğer aile fertleriyle yakından ilgilendi.

Şehit için okunan dualara eşlik eden Gül'ün ziyaretinde, Vali Davut Gül ile diğer yetkililer de yer aldı.

Adalet Bakanı Gül'den şehit ailesine taziye ziyareti- GAZİANTEP

Kaynak: AA

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