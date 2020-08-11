Adalet Bakanı Gül'den kan bağışı kampanyasına destek
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Adalet Bakanı Gül'den kan bağışı kampanyasına destek

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlık merkez teşkilatta görevli yargı mensupları ve personel ile birlikte Türk Kızılay iş birliğinde başlatılan kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Adalet Bakanı Gül'den kan bağışı kampanyasına destek
11.08.2020 13:25 | Son Güncelleme: 11.08.2020 13:31

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlık merkez teşkilatta görevli yargı mensupları ve personel ile birlikte Türk Kızılay iş birliğinde başlatılan kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Adalet Bakanlığı ana binası bahçesinde oluşturulan platformda, bakanlık personelinin katılımıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kampanya kapsamında kan bağışında bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, korona virüs nedeniyle stoklarda yaşanan sıkıntının giderilmesi için tüm vatandaşlara bağışta bulunma çağrısı yaptı. Bakanlık olarak verilecek desteğin kampanyaya önemli katkı sağlamasını temenni eden Bakan Gül, "Korona virüsle mücadele ederken kan bağışlarında ciddi anlamda azalma oldu. Kızılayımızın da çağrıları ile çok duyarlı vatandaşlarımız kan bağışlayarak stoklara çok büyük destek verdiler. Bizler de bu konuda Adalet Bakanlığı ve tüm personelimiz olarak özellikle korona virüsle mücadele ile birlikte kan bağışına destek verdik" diye konuştu.

Bakan Gül, Türkiye'deki tüm adliyelerde ve Adalet Bakanlığına bağlı diğer kurumlarda da kampanyanın yaygınlaştırılacağını belirterek şunları kaydetti:

"Türk Kızılayımıza ve tüm insanlığa katkıda bulunmak üzere kampanyanın 81 ilde tüm adliyelerde de uygulanmasını planlıyoruz. Kızılay her zaman can, hayat vermiştir. Bu ülkede çok büyük hizmetleri olmuştur. Kurtuluş Savaşı'ndan, milli mücadeleden bugüne kadar her alanda milletimizin yanında olmuştur. Bizim de kan vererek, can vererek destek vermemiz çok anlamlı. Tüm çalışma arkadaşlarıma gösterdikleri duyarlılıktan ötürü çok teşekkür ediyorum. Bu bağışlara sahip çıktılar."

Bağışta bulunan herkese ve Türk Kızılay'a teşekkür eden Gül, kendisinin de fırsat buldukça kan bağışında bulunduğunu ifade etti. Bakan Gül, Kızılay'ın çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alırken, kan bağışında bulunan personelle de sohbet etti.

Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan da kurumlarla yapılan ortak çalışmalarla düzenlenen kampanyaların büyük önem arz ettiğini belirterek, "Sayın Bakanımıza müteşekkiriz, her yıl kampanyamızı destekliyorlar. Desteklerini 81 ildeki tüm teşkilata yaymaları da ayrıca bizim için büyük önem taşıyor. Tüm teşkilata desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Manşet

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