Adalet Bakanı Gül'den Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencilerine konferans
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Adalet Bakanı Gül'den Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencilerine konferans

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı öğrencileriyle bir araya geldi.

19.02.2020 15:00 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:00
Adalet Bakanı Gül'den Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencilerine konferans

Adalet Bakanı , ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı öğrencileriyle bir araya geldi.

Akademiden yapılan yazılı açıklamaya göre, geleneksel "Çarşamba Sohbetleri"nin bu haftaki konuğu Adalet Bakanı Gül oldu.

Akademi Başkanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu'nun karşıladığı Gül, öğrenci ve personele "Hukuk ve Adalet" konulu konferans verdi.

Kaynak: AA
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