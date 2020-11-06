Adalet Bakanı Gül'den İzmir depremi ile ilgili soruşturmalar hakkında açıklama Açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir'deki depreme ilişkin provokatif paylaşımlar hakkında, "Acımız varken acımızı suistimal eden, İzmir'imize yönelik, acımıza yönelik suç teşkil eden ifadeler asla kabul edilemez. Hukuk bunun için vardır ve nitekim cumhuriyet savcıları harekete geçmiştir.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir'deki depreme ilişkin provokatif paylaşımlar hakkında, "Acımız varken acımızı suistimal eden, İzmir'imize yönelik, acımıza yönelik suç teşkil eden ifadeler asla kabul edilemez. Hukuk bunun için vardır ve nitekim cumhuriyet savcıları harekete geçmiştir. Türkiye'nin farklı yerlerinde bu konuda tespitler yapılmıştır kolluk marifetiyle ve gerekli hukuki süreçler başlamıştır. Bunlardan 3 tutuklama olmuştur." dedi.

Bakan Gül, Çorum Adliyesinde Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca'yı ziyaretinin ardından, adliye bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kente İzmir depreminde hayatını kaybeden adliye personeline taziye ziyaretinde bulunmak üzere geldiğini söyledi.

Bu tür afetlerin bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Gül, "83 milyon gözyaşımız da sevincimiz de birdir. Üzüntümüz de kederimiz de neşemiz de birdir. Biz 83 milyon beraber üzülür, beraber seviniriz, yaralarımızı da beraber sararız. Millet ve devlet olarak el ele kenetlenerek, acılarımızı sarma zamanıdır." ifadelerini kullandı.

Böyle olaylardan ders alınması gerektiğini vurgulayan Gül, "Rabbim, böyle afetlerle milletimizi üzüntüye boğacak hadiseler yaşatmasın. Ders almayı da hepimize nasip etsin. Tedbirler ve gerekli tüm işlemlerin yapılması da tabii ki ortak sorumluluğumuz." diye konuştu.

Depremde vefat eden tüm vatandaşlara rahmet, yaralılara ise acil şifalar dileyen Gül, deprem sonrası çalışmalarından dolayı kurtarma ekipleri ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Bakan Gül, bir gazetecinin deprem sonrasında başlatılan soruşturmalar ve provoke edici paylaşımlar hakkında yapılan işlemlerle ilgili sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Acımız varken acımızı suistimal eden, İzmir'imize yönelik, acımıza yönelik suç teşkil eden ifadeler asla kabul edilemez. Hukuk bunun için vardır ve nitekim cumhuriyet savcıları harekete geçmiştir. Türkiye'nin farklı yerlerinde bu konuda tespitler yapılmıştır kolluk marifetiyle ve gerekli hukuki süreçler başlamıştır. Bunlardan 3 tutuklama olmuştur. Süreç yargı mercileri tarafından takip edilmektedir. Kimsenin bir şehre veya kişilere hakaret etme hakkı yoktur. Adalet, hukuk bunun için vardır. Beklentimiz bu konuda suçluların hak ettiği cezayı alması. Bunu da yapacak olan yargı mercileridir. Bizler de takip ediyoruz."

Depremle ilgili sorumluluğu bulunanlar hakkında da İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma başlattığını hatırlatan Gül, "Yine bu süreçte yargı mercileri tarafından deliller tespit edilmekte, bağımsız bir mecrada işlemektedir. Millet olarak hepimizin beklentisi adaletin, hakkın gecikmeden tesisi, yerini bulmasıdır. Dolayısıyla yargı mensuplarımızın yapmış olduğu bu çalışmaları tüm kamuoyu olarak bizler de takip edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Gül, Çorum Adliyesine ek bina yapılacağı bilgisini de paylaştı.

Daha sonra Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar'ı ziyaret eden Gül, ardından AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı ile bir araya geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü