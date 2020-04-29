Adalet Bakanı Gül'den infaz koruma memurlarına teşekkür telefonu
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Adalet Bakanı Gül'den infaz koruma memurlarına teşekkür telefonu

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Muğla'da korona virüs tedbirleri kapsamında kaldıkları yurdun öğrencilerinin eğitim gördüğü okulun tadilatını ve bahçe düzenlemesini gerçekleştiren infaz Koruma memurlarını görüntülü arayarak teşekkür etti.

Adalet Bakanı Gül'den infaz koruma memurlarına teşekkür telefonu
29.04.2020 15:55 | Son Güncelleme: 29.04.2020 15:55

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Muğla'da korona virüs tedbirleri kapsamında kaldıkları yurdun öğrencilerinin eğitim gördüğü okulun tadilatını ve bahçe düzenlemesini gerçekleştiren infaz Koruma memurlarını görüntülü arayarak teşekkür etti.

Muğla'da Korana virüs tedbirleri kapsamında bir yurtta kalan 90 İnfaz Koruma memuru kaldıkları yurdun öğrencilerinin eğitim gördüğü okulda tadilat ve bahçe düzenlemesi yapmışlardı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İzolasyon süreçlerinde okulda gördükleri eksiklere kayıtsız kalmayan memurları arayarak teşekkür etti. Memurlar Bakan Gül'e izolasyonda durumlarının iyi olduğunu belirterek yaptıkları işlemlerle ilgili bilgi verdi.

Bakan Gül ise, görüntülü arama gerçekleştirdiği memurların yaptıklarının büyük bir fedakarlık örneği olduğunu, virüsün yayılmasının önlenmesinde önemli bir sorumluluk üstlendiklerini belirterek teşekkürlerini iletti.

(Hülya Keklik/İHA)

Kaynak: İHA

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