Adalet Bakanı Gül'den imam hatiplilerle ilgili sözlere tepki Açıklaması
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Geleceğimiz gençlerimiz, art niyetli çirkin genellemeleri değil, övgü sözlerini hak ediyor.
09.09.2020 00:03 | Son Güncelleme: 09.09.2020 00:06
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Geleceğimiz gençlerimiz, art niyetli çirkin genellemeleri değil, övgü sözlerini hak ediyor." ifadelerini kullandı.
Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yazar Erol Mütercimler'in bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözlerine tepki gösterdi.
Gül, "Okul sıralarında inancına, toprağına, milletine bağlı erdemli dostlar biriktirdik. Dün olduğu gibi bugün de imam hatiplerimiz ve tüm okullarımızda pırıl pırıl evlatlarımız yetişiyor. Geleceğimiz gençlerimiz, art niyetli çirkin genellemeleri değil, övgü sözlerini hak ediyor." değerlendirmesini yaptı.
Kaynak: AA