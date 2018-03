Adalet Bakanı Gül'den Fransa'nın Arabulucu Önerisine Sert Cevap

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Fransa'nın PYD ile Türkiye arasında arabulucu olma önerisine sert tepki göstererek, " Türkiye Cumhuriyeti hiçbir terör örgütü ile pazarlık için masaya oturmaz. İnsanlığı tehdit eden terör örgütlerine ancak onların anladığı dilden cevap verir" dedi.

Gaziantep'te yapımı devam eden olimpik yüzme havuzunda incelemelerde bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gazetecilerin sorusu üzerine YPG ile Türkiye arasında arabuluculuk öneren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u eleştirerek, Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir terör örgütü ile pazarlık için masaya oturmayacağını söyledi. Gül, "İnsanlığı tehdit eden terör örgütlerine ancak onların anladığı dilden cevap verir. Bugün Afrin'de olan odur. Türk, Kürt vatandaşlarımızı tehdit eden PKK/YPG, DEAŞ terör örgütleriyle nasıl mücadele ettiğimizi bütün dünya görmüştür. ve bütün dünyaya da çağrımız terör örgütleri hukuk devleti olan devletlerin muhatabı değildir. Örgütleri 'bize yakın/bize uzak örgütler' diye tasnif etmek, kategori etmek hiçbir devlete yakışmaz. Devletlere yakışan muhataplarının ancak birer egemen devlet olduğudur. Onun haricinde Türkiye'nin tavrını Cumhurbaşkanımız dün de ifade etti. Burada bizim beklentimiz terör örgütleriyle değil, terör örgütleriyle mücadele eden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bugüne kadar söylediklerinin hep haklı çıktığını bir kez daha görmüş olmaları lazım ve bu konuda Türkiye ile diyalog içerisinde olmaları elbette beklenendir" dedi.

Suriye'de yürütülen terör örgütlerine yönelik operasyonların devam edeceğini de belirten Gül, "Türkiye'nin duruşu nedir? Afrin'de ve diğer yerlerde ulusal güvenliğimizi tehdit edenlere karşı uluslararası hukuka dayalı tüm meşru haklarımızı kullanmaya devam edeceğiz. Bu konuda hiçbir terör örgütü ile asla diyalog içerisinde olmayız. Başka ülkelerin de bu tavırlarının doğru olmadığını ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"'2 yıllık bir mücadele ile 40 yıllık bir terör örgütünü bitirdik' demek asla düşünülemez"

Bakan Gül, FETÖ ile mücadele ile ilgili soru üzerine ise örgütün 40 yıllık bir örgüt olduğunu hatırlatarak, 2 yılda örgütü tamamen temizlemenin mümkün olmadığını dile getirdi. Gül, "'2 yıllık bir mücadele ile 40 yıllık bir terör örgütünü bitirdik' demek asla düşünülemez. Böyle bir şey söylemek FETÖ ile mücadele anlamında bir zafiyettir, FETÖ ile mücadeleyi savsaklamaktır. Böyle bir şeyin kabulü mümkün değil. Örgütün kendisi zaten kendisini gizlemeye yönelik kriptoya yönelik ve devletin içerisinde hala kendisini deşifre etmemiş bir yapılanmadır. Dolayısıyla 40 yıllık bir terör örgütüne karşı '2 yıl içerisinde bunları deşifre ettik, her şey tamamlandı, mücadele bitti' demek, asla böyle bir şeyi kimse bizden beklemesin. Yargı içerisinde hala nüfus etmişler varsa bu konuda hiçbir şüpheyi göz ardı etmeksizin bunlarla mücadele edilmeli. Yine askeriye ve emniyet içerisinde ve devletin başka yerlerinde mahrem imamlar çıkıyor. İşte geçtiğimiz günlerde külliyenin önündeki vatandaşlarımıza bomba yağdıran kişi kendisi söylüyor, 'Ben şuraya atacaktım orada kalabalığı püskürtelim diye talimat geldi, bombayı attım' diyor. Şimdi mahkemede farklı söylüyorlar, bu örgütün temel şeyi takiyyedir. Biz bugüne kadar elbette çok önemli mücadeleler yaptık ve bunu Cumhurbaşkanımız liderliğinde yaptık. Eğer Cumhurbaşkanımız kararlı olmasaydı bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin beka tehdidi daha yüksek olurdu. Çünkü herkesin gevşek durduğu bir yerde bir tek Cumhurbaşkanımız kararlı olarak, yeri geldiğinde kendi arkadaşlarını bile ikaz ederek mücadeleyi sürdürmüştür. Bu mücadelede önemli sonuçlar elde ettik ama 'hepsi deşifre oldu ve bunların hepsi temizlendi, cezasını aldı' şeklinde bir şey söylemek de mümkün değil. Burada olması gereken kararlılıkla ve hiçbir zafiyete düşmeden bu mücadeleyi yapmaktır. Hem yargı mensupları olsun hem emniyet ve askeriye olsun bu konuda da bütün kurumlar titizlikle ve büyük bir hassasiyetle bu mücadeleyi yerine getirmektedirler. Bu konuda asla savsaklama olamaz. Eğer bir gevşeme olursa bunun hesabını şehitlerimiz bizden sorar. Örgüt her an her türlü şeyle çıkıyor, itirafta çıkıyor, etkin pişman oldum diye çıkıyorlar. ya da takiyye yapıyorlar. O yüzden hiçbir gevşeme asla olamaz. Devletin bütün kurumları titizlikle bu mücadeleyi sürdürüyor. Kimse Türkiye'yi hafife almasın hiçbir tehdidi bertaraf etmekten yoksun değiliz. Bu tehdidi de bertaraf edeceğiz. Ama bu lafları söyleyenlerin mücadeleyi baltalamak yönünde bir çaba içerisinde olduğunu düşünüyoruz. Bu noktada asla bir zafiyet ve gevşeme olamaz" şeklinde konuştu.

Olimpik havuz

Bakan Gül, Gaziantep'te yapımı devam eden olimpik havuzun kısa süre içerisinde bitirileceğini vurgulayarak, "Havuz problemi bugün itibariyle çözülmüştür. Bu konuda Gençlik Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak Beyefendi daha ilk Bakan olduğu gün, ilk talimatı da bu yönde vermiştir. Hamd olsun yer teslimi müteahhit firmaya verildi. Firma burayı 270 günde teslim edeceğini söyledi. İnşallah en kısa zamanda tamamlanacak ve Gaziantep'in hizmetine layık bir şekilde başlayacaktır" diye konuştu.

Gül incelemenin ardından partisinin il teşkilatına gitti. - GAZİANTEP