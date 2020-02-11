Adalet Bakanı Gül'den FETÖ'yle mücadele paylaşımı Açıklaması

11.02.2020 18:40 | Son Güncelleme: 11.02.2020 18:40

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "FETÖ'nün en büyük hedefi olan Cumhurbaşkanımıza yönelik hezeyanlar milletin aklıyla, 15 Temmuz gecesinin bütün tanıklığıyla alay etmektir." ifadesini kullandı.

Gül, Twitter hesabından, FETÖ'yle mücadeleye ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın FETÖ mücadelesinin en kararlı sesi, yılmaz ve yorulmaz lideri olduğunu belirten Gül, şunları kaydetti:

"FETÖ'nün en büyük hedefi olan Cumhurbaşkanımıza yönelik hezeyanlar milletin aklıyla, 15 Temmuz gecesinin bütün tanıklığıyla alay etmektir. 15 Temmuz gecesi namluların kime çevrildiği, kime karşı körleşip yol verdiği hafızalarımızda canlılığını koruyor. Bu hain örgütle mücadelede Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı çağrıları karşısında o geceye kadar kulaklarının üstüne yatanları da milletimiz unutmamıştır."

Kaynak: AA