Adalet Bakanı Gül'den "Emine Bulut cinayeti" açıklaması

23.08.2019 15:48

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kırıkkale'de Emine Bulut'un eski eşi tarafından öldürülmesine ilişkin, "Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı makamları tarafından caniye hak ettiği cezanın gecikmeksizin verileceğine inancım tamdır." ifadesini kullandı.

Gül, Kırıkkale'de Emine Bulut'un boşandığı eşi tarafından öldürüldüğü olaya ilişkin Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Gül, şunları kaydetti:

"Vahşice katledilen Emine Bulut'a Allah'tan rahmet diliyorum. Cinayetin hemen ardından saldırgan derhal tutuklanmıştır. Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı makamları tarafından caniye hak ettiği cezanın gecikmeksizin verileceğine inancım tamdır."

Kaynak: AA