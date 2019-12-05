Adalet Bakanı Gül'den Ceren Özdemir'in katil zanlısı ile ilgili açıklama

05.12.2019 11:32 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:32

ORDU'da balerin Ceren Özdemir'i evinin kapısının önünde kalbinden bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç'la ilgili olarak Adalet Bakanı Abdulhamit Gül basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Singapur Sözleşmesi'nin Arabuluculuk Üzerine Yansımaları Sempozyumu'nun ardından soruları cevaplayan Gül, "Başsavcılık soruşturma yapıyor. Açıklama yapacaktır. Firar etmiş, aranıyormuş. Kolluk arıyordu. Bununla ilgili olarak Başsavcılık ciddi bir şekilde takip ediyor. 1 Aralık'ta firar etmiş." dedi.

Kaynak: DHA