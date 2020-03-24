Adalet Bakanı Gül'den büyüklere saygı mesajı Açıklaması Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, büyüklerin hayır duasının alınmasının herkese nasip olması temennisinde bulunurken, "Virüsler gelir geçer, insan olan için geride saygı kalır, sevgi yayılır." ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, büyüklerin hayır duasının alınmasının herkese nasip olması temennisinde bulunurken, "Virüsler gelir geçer, insan olan için geride saygı kalır, sevgi yayılır." ifadesini kullandı.

Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Allah hepimize büyüklerimizden hayır dua almayı nasip etsin, onların bilgelik dolu ellerini üstümüzden eksik etmesin. Virüsler gelir geçer; insan olan için geride saygı kalır, sevgi yayılır." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA