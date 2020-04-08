Adalet Bakanı Gül'den başsağlığı mesajı Açıklaması
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı diledi.
08.04.2020 14:40 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:40
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı diledi.
Gül, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde hain terör örgütü PKK'nın saldırısıyla şehit düşen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA