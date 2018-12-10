Adalet Bakanı Gül'den, 'Başörtüsü ve Cemal Kaşıkçı' açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:

"Danıştay'ın bu yaklaşımı özgürlükçü bir yaklaşımdır."

"Hala insanların yaşam tarzıyla uğraşan zihniyet gerici bir zihniyettir"

"Kaşıkçı cinayeti asla üstü örtülmeyecek, hunharca işlenmiş bir cinayettir"