Adalet Bakanı Gül'den, 'Başörtüsü ve Cemal Kaşıkçı' Açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den, 'Başörtüsü ve Cemal Kaşıkçı' Açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den, 'Başörtüsü ve Cemal Kaşıkçı' açıklaması Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Danıştay'ın bu yaklaşımı özgürlükçü bir yaklaşımdır.

Adalet Bakanı Gül'den, 'Başörtüsü ve Cemal Kaşıkçı' açıklaması
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:
"Danıştay'ın bu yaklaşımı özgürlükçü bir yaklaşımdır."
"Hala insanların yaşam tarzıyla uğraşan zihniyet gerici bir zihniyettir"
"Kaşıkçı cinayeti asla üstü örtülmeyecek, hunharca işlenmiş bir cinayettir"

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