Adalet Bakanı Gül'den ABD'de kundaklanan Diyanet Camisi'ne ziyaret

NEW Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, dünyada İslam karşıtlığının ve camilere saldırıların son yıllarda arttığını belirterek "Bütün bu saldırılara karşı Batı dünyasının siyasetçileri, medyası gereken şiddetli tepkiyi göstermediği sürece bunların artacağı aşikardır." dedi.

Türk Günü etkinliğine katılmak üzere New York'ta bulunan Adalet Bakanı Gül, ABD'nin Connecticut eyaleti New Haven şehrinde geçen ay kundaklanan Diyanet Camisi'ni ziyaret etti.

Ziyarete Gül'ün yanı sıra, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Boston Başkonsolosu Ceylan Özen Erişen, Amerika Diyanet Merkezi Başkanı Fatih Kanca, New York Din Hizmetleri Ataşesi Sinan Dedeler, New Haven Belediyesi, polis ve itfaiye teşkilatından temsilciler ile ABD'deki Türk sivil toplum kuruluşlarının üyeleri katıldı.

"Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz"

Bakan Gül ve heyet üyeleri, kundaklanan camiyi gezerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Gül, burada yaptığı konuşmada, cami bahçesinde toplananların bayramını tebrik ederek "Elbette daha güzel bir vesileyle bir araya gelmek isterdik. 12 Mayıs'ta insan olan hiçbir canın kabul etmeyeceği bir saldırı gerçekleşti. Barış dini olan İslam'ın mensupları olarak, kardeşlik ve dayanışma ayında gerçekleşen bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz, bütün insanlık adına kınıyoruz." dedi.

Kundaklama hadisesinden dolayı büyük üzüntü duyduklarını ve yanan caminin daha güzel bir şekilde ikame edileceğini vurgulayan Gül, şöyle devam etti:

"ABD'deki bütün dostlarımız, Türk toplumu olsun, gönül coğrafyasındaki dostlarımız olsun, bütün duyarlılıkları ortaya koydular. New Haven'daki yerel makamlara, itfaiye yetkililerine de çok teşekkür ediyorum. Hemen anında yetişerek olaya müdahil oldu, polis ve yargı makamları da soruşturmayı açtı. Bizler de soruşturmanın takipçisi olacağız. Umarım failler bulunup hakkettiği cezaya kavuşurlar."

Bakan Gül, dünyada artan İslam karşıtlığına işaret ederek şunları söyledi:

"Dünyada İslam düşmanlığı, maalesef özellikle son yıllarda büyük bir teşvikle cesaretlendirilmektedir. Yeni Zelanda'da yaşanan cami saldırısında da İslam karşıtlığını görüyoruz, Avrupa'da özellikle son zamanlarda yükselen ırkçılık ve İslam karşıtlığı nedeniyle camilerimize yapılan saldırıların arttığını görüyoruz. Bütün bu saldırılara karşı Batı dünyasının siyasetçileri, medyası, gereken şiddetli tepkiyi göstermediği sürece bu saldırıların artacağı aşikardır. Bu saldırılara karşı, İslam karşıtlığına karşı Batı'dan en yüksek tepkinin ortaya konması lazım. Gerek siyaset dilinin gerek medya dilinin bu nefret söylemine karşı sesini yükseltmesi lazım, aksi takdirde bu tür saldırıların devamı gelecektir."

"İslam'la terör asla yan yana gelemez"

Bakan Gül, hangi mabede olursa olsun saldırıları şiddetle kınayan bir zihniyete sahip olduklarını belirerek "Sadece Müslümanların camilerine değil, kiliseye, sinagoga, hangi inanca, hangi düşünceye karşı olursa olsun, hiçbir inanışa karşı yapılan saldırılara asla tahammül gösteremeyiz, tasvip edemeyiz. Zaten bu tür saldırılara insanlık olarak karşı çıkar, yüksek sesle tepkimizi ortaya koyarsak ne cami ne kilise ne sinagog kundaklanır." ifadelerini kullandı.

İslam'ın barış dini olduğuna vurgu yapan Gül, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İslam bir barış dinidir, İslam'la terör asla ve asla yan yana gelemez. Bu vesile ile İslami terör gibi İslam ile terörü yan yana getiren anlayışı ve dili de şiddetle kınıyoruz. İslam bir barış dinidir, İslam'ı suistimal ederek kullanan terör örgütleri de bizim nazarımızda en baş teröristtir çünkü İslam gibi en kutsal dinimizi, inancımızı istismar ettikleri için en şiddetli biçimde karşılarında dururuz. Hiçbir din terörle bağdaştırılamaz. İslam terörü olmayacağı gibi, Hıristiyan ve Yahudi terörünün de olmayacağına inanıyoruz.

Bizler ABD Türk toplumu olarak bulunduğumuz bu yerde elbette kendi kültürümüzü ve değerlerimizi koruyarak bu topluma artı değer katacağız, başarılarımızı sürdüreceğiz. İnşallah çocuklarımız, evlatlarımız burada barışı öğrenmeye devam edecek. İnsanlık adına daha güzel şeyler yapmak için neler yapılması gerekiyor bunu öğrenmeye devam edecekler."

-Yönetimler bu tehlikeye karşı duyarsız

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da olayı soruşturan New Haven resmi makamlarına ilgi ve yardımlarından dolayı teşekkür ederek "Bu olayların bir daha yaşanmaması, faillerin bir an önce bulunup yargı karşısına çıkarılmaları için sizlerin dayanışmasıyla gerekli tüm takip ve çalışmaları yapacağız." dedi.

Kıran, İslam karşıtlığının bugün Batı Avrupa ve Amerika'da yürek sızlatan ve kaygıya sevk eden bir noktaya geldiğine dikkat çekerek "Bu noktaya gelmesinin en önemli sebebi İslam karşıtlığının yüksek seviyede artmaya başladığı ülkelerdeki yönetimlerin bu tehdide, bu tehlikeye karşı duyarsızlığıdır. Onların bu duyarsızlığına karşı buradaki varlığınız, bu süreçte hiç bir şekilde desteğinizi esirgememeniz bu yönetimlere de çok güçlü bir şekilde mesaj vermeye devam edecektir." dedi.

Konuşmaların ardından Selimiye Camisi imamı Süleyman Demiray Kur'an-ı Kerim okudu, Yale Üniversitesi Dini Hizmetler Direktörü Ömer Bajwa dua etti.

- Yangın kundaklama sonucu çıkmıştı

ABD'nin Connecticut eyaletinin New Haven kentindeki Diyanet Camisi'nde 12 Mayıs'ta çıkan yangında büyük çapta maddi hasar meydana gelmişti. İlk incelemeyi tamamlayan yerel makamlar, yangının kundaklama sonucu çıktığını açıklamıştı.

Cami yönetimi, ABD'deki Diyanet yetkilileri, Amerikalı Müslüman sivil toplum örgütleri ve bölgede yaşayan yerel halk ile dayanışma içinde yardım kampanyası başlatarak camiyi en kısa sürede tamir ederek yeniden ibadete açacaklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA