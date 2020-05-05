Adalet Bakanı Gül'den "6 Mayıs Hıdırellez Günü" mesajı Açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Nesi varsa, bölüşecek biri olsun, nesi yoksa, bulup getirecek biri olsun' duasıyla Hıdırellez Bayramı'nı kutluyor, milletçe dirlik ve dirayetle bugünlerin üstesinden gelmeyi niyaz ediyorum.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Nesi varsa, bölüşecek biri olsun, nesi yoksa, bulup getirecek biri olsun' duasıyla Hıdırellez Bayramı'nı kutluyor, milletçe dirlik ve dirayetle bugünlerin üstesinden gelmeyi niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

Gül, "6 Mayıs Hıdırellez Günü" dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Gül, paylaşımında, "Nesi varsa, bölüşecek biri olsun, nesi yoksa, bulup getirecek biri olsun' duasıyla Hıdırellez Bayramı'nı kutluyor, milletçe dirlik ve dirayetle bugünlerin üstesinden gelmeyi niyaz ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA