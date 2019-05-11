Adalet Bakanı Gül: "Cumhur İttifakı, Vatandaşlarımızın Özgürlüğünü, Hukukunu, Ekonomisini...
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığını ziyaretinin ardından değerlendirmelerde bulundu.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığını ziyaretinin ardından değerlendirmelerde bulundu. (2)
"31 Mart seçimleri geride kaldı. Biz 31 Mart'a değil artık önümüze bakacağız. 5 yıl hizmet merkezli, vatandaşlarımızın hakkettiği hizmetleri arttırarak sürdüreceğiz"
"Merkezi yönetimde de Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemiz reformlarla yoluna devam edecektir"
"Türkiye'de bir Türkiye ittifakı, Türkiye paydası çerçevesinde vatandaşlarımızın 82 milyonunu kucaklayacak şekilde elbette bu politikalar devam edecektir"
"Cumhur ittifakı olarak seçimlerde elde edilen başarı elbette iki partinin de ötesinde bütün vatandaşlarımıza hizmeti bütün vatandaşlarımızın özgürlüğünü hukukunu ekonomisini güçlendirici politikalarla devam edecektir"