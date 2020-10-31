Adalet Bakanı Gül: Çirkin paylaşımlarla ilgili 3 kişi gözaltında
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Adalet Bakanı Gül: Çirkin paylaşımlarla ilgili 3 kişi gözaltında

31.10.2020 11:04 | Son Güncelleme: 31.10.2020 11:09
Adalet Bakanı Gül: Çirkin paylaşımlarla ilgili 3 kişi gözaltında

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, depremin ardından sosyal medyadan yapılan çirkin paylaşımlar üzerine Cumhuriyet başsavcılıklarının soruşturma başlattığını, Tekirdağ, Adıyaman ve Gaziantep'te 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, depremin ardından sosyal medyadan yapılan çirkin paylaşımlar üzerine Cumhuriyet başsavcılıklarının soruşturma başlattığını, Tekirdağ, Adıyaman ve Gaziantep'te 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Tüm kurumlarımız İzmir'in yaralarını saramaya devam edecek. Dualarımız enkaz altındaki vatandaşlarımızla. Ortak acılar ortak duygudaşlığı gerektirir. Cumhuriyet başsavcılıklarımız acılarımız enkaz altındayken bu acıları provoke edenlere karşı soruşturmalarını başlatmıştır. Keşimse birliğimizi kardeşliğimizi acımızı suiistimal edemez bunu etmek isteyenlere de adaletimiz asla müsaade etmeyecektir. 3 kişi Tekirdağ, Adıyaman ve Gaziantep'te gözaltına alınmıştır. Tüm süreçlerde yine gerekli takip yapılmaktadır " ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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